Наруга над напругою. Коли та наскільки подорожчає електроенергія

Розмови про здорожчання електричної енергії та підвищення цінника у платіжках українці чують ще з травня. "Наскільки" і "коли" - два головних питання. Спробуємо знайти на них відповіді.

Тариф - 1 гривня 68 копійок за кіловат-годину - для населення не є економічно обґрунтованим. Втім, як розповів ТСН.Тижню експерт з енергетики Юрій Корольчук, ця ситуація склалася не сьогодні, в один день.

"Це все закладалося усі попередні роки", - каже він.

Над економічним обґрунтуванням тарифів прямо зараз мудрують в Уряді. Спочатку Кабмін планував підняти вартість кіловату для споживачів від 1 липня. Тариф – 1,68 гривні за кіловат-годину - мали переглянути у кожному регіоні, наголошували у Мінрегіоні.

Наприклад, у Київській та Дніпропетровській областях ціна коливатиметься від 2,60 до 2,96 грн. Натомість в Івано-Франківській і Луганській областях – від 3,70 до 4 грн за кіловат. Цифра залежить від тарифу на розподіл електроенергії. У Києві він найнижчий, а в Луганській області, відповідно, найвищий.

Киянка Марія Ларіонова вважає, що і так сплачує за електрику чималу суму.

"На місяць, якщо з бойлером, виходить десь 500 гривень. Близько 200 кіловатів", - розповідає вона ТСН.Тижню.

Без бойлера трохи менше. Але у квартирі діти та двоє дорослих, тож часто вмикається мікрохвильовка, підігріти воду – будь ласка, електрочайник. А в таку спеку, як зараз, два кондиціонери працювали на повну.

"Відмовитись від чогось навіть не думала… Хоча, якщо тариф буде більший, на чомусь доведеться економити", - каже Марія Ларіонова ТСН.Тижню.

Що ж найбільше споживає електроенергії? Один із перших ненажер – бойлер. Тут усе залежить від об’єму, скільки людей і як часто ним користуються. Але, за мінімальними підрахунками, на місяць бойлер до 50 літрів з’їсть приблизно 130 кіловатів, тобто 220 гривень.

Далі хоч і маленький, але дуже енерговитратний – електрочайник. Його потужність, в залежності від моделі, від 1000 до 3000 ватт. Якщо ви щодня вмикаєте чайник з середньою потужністю на 15 хвилин, за місяць пристрій споживає, в середньому, 11 кВт-год електроенергії. Це близько 20 гривень. Але ж ми вмикаємо його не один раз на день, правда?

Наступний - це холодильник. І що більше там продуктів, то більше йде енергії на їх охолодження. В середньому за місяць споживає 30 кіловатів – це 50 гривень.

Саме освітлення квартири з'їдає третину рахунку на електрику… Список витрат можна продовжувати кондиціонерами, мікрохвильовкою, пральною машиною та посудомийкою. Все це потрошку тягне з нашої кишені чималу суму. А тепер все це нас хочуть змусити множити на два, а то й на три.

"На Енергоатомі собівартість за кіловат-годину становить близько 90 копійок, і десь 70 копійок для Укргідроенерго. Тому тариф 1,68 грн за кіловат-годину для населення не є економічно обґрунтованим", - каже ТСН.Тижню експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

За підрахунками експертів, тариф на електроенергію мав би складатися з собівартості електрики – це 90 копійок, та 1,68 – це витрати на розподіл і постачання. Виходить 2,5 гривні. І це - як мінімум. Щоб захистити найуразливіше населення.

Був ще один варіант - поділити споживачів на чотири категорії:

Ті, що споживають до 100 кВт-год; Від 100 до 300 кВт-год; Від 300 до 500 кВт-год; Від 500 кВт-год і більше.

Однак, як ТСН.Тижню пояснили в Мінрегіоні, це лише одне з можливих рішень. Досі остаточного варіанту немає.

Але найбільше списів зараз ламають над тим, який тариф встановити споживачам до 100 кіловатів. За законами ринку, хто споживає найменше, має платити найбільше. Бо доставка, наприклад, 50-ти кіловатів коштує дорожче, ніж 300.

"З точки зору тих даних, які у нас є по собівартості, вартості виробленої електроенергії на АЕС, на ТЕС, на ГЕС, десь приблизно ціна мала б бути до 4 гривень за 1 кіловат. Це для тих, хто до 100 кіловатів використовує. Хто платив би від 100 кіловатів до 600-800 кіловат – там ціна мала б бути від двох з половиною до 3 гривень", - розповідає ТСН.Тижню експерт з енергетики Юрій Корольчук.

Але це - думка енергетиків. В Уряді сидять політики та роздраконити високими тарифами українців, які використовують всього 100 кіловатів, навряд чи наважаться. Бо це, переважно, пенсіонери та категорія малозабезпечених. У Мінрегіоні для них навіть розглядають тариф нижчий за нинішній.

Загалом домогосподарств, які споживають до 100 кіловатів – 6 мільйонів. І всі вони разом використовують 4 мільярди кіловат-годин.

А ось тих родин, які витрачають понад 100 кіловатів – 9 мільйонів. Разом вони накручують на лічильниках 24 мільярди кіловат-годин. І саме їх змусять оплачувати пільгові кіловати для першої категорії, які, можливо, знизять до рівня 1,1 грн, або навіть 90 копійок.

Утім, все це лиш проекти. Коли саме оголосять нові тарифи – невідомо.

"Дата 1 серпня - умовна. Досі ж не оприлюднено жодного з проектів постанови Кабміну щодо встановлення якихось нових спеціальних обов’язків", - каже ТСН.Тижню Геннадій Рябцев.

Так само не знають цього і в НКРЄКП. Очільник регулятора Валерій Тарасюк так відповів на питання "Економічної правди": "Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо. Тому що це політичне рішення Уряду".

В Україні з червня 2020-го до червня 2021-го зросли в ціні всі комунальні послуги. Найбільше подорожчав газ – на 175%. В середньому, комуналка за рік подорожчала на чверть. І це без урахування запланованого перерахунку цін на електроенергію. Так що з початком опалювального сезону нас чекають величезні пробоїни в сімейних бюджетах.

Економічно обґрунтованих зарплат нам явно чекати довше, ніж невідворотних нових тарифів.

То ж прямо зараз варто зробити все для мінімізації витрат - від утеплення будинків і вікон до заміни старих ламп на ЛЕД освітлення. І варто серйозно подумати про всю стару електротехніку у квартирі. Від холодильника до пральної машини, які не належать до класу "А" хоча б з одним з трьох можливих плюсиків. Це раніше ми не рахували їхніх енергоапетитів, а тепер електричних ненажер ми просто не прогодуємо.

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