У зв’язку з вiдлигою та очiкуваними опадами сьогодні, 15 квiтня, на рiчках України очікуються підйоми рівнів води.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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"На річках басейнiв Прута та Сiрету очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3 - 1 метру", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що негативних наслідків від підйому води не очікується.
Зимова погода у Карпатах
Сьогодні, 15 квітня, температура у Карпатах впала до -3°.
"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Вітер східний 1-2 м/с. Температура повітря -3°", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у високогiр’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.
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