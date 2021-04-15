Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин.

Сьогодні, 15 квітня, температура у Карпатах впала до -3°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Вітер східний 1-2 м/с. Температура повітря -3°", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у високогiр’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

Снігопад у Львові

14 квітня, у Львові йшов мокрий сніг.

Температура повітря в місті становила +2°, тому сніг відразу танув, утворюючи калюжі на дорогах і тротуарах. Через різкий перепад температури у Львові спостерігався туман.

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Автор: Олена Пилипчак