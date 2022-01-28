Ще один тропічний циклон вже сформувався на схід від Мадагаскару.

Тропічний циклон "Ана", що вирує в Африці, забрав життя не менше 70 осіб.

Про це повідомляє The Watcers.

Як повідомляється, циклон пошкодив або зруйнував десятки тисяч будинків і забрав життя не менше 70 осіб на Мадагаскарі, у Мозамбіку і Малаві.

За даними видання, "Ана" вийшла на берег в Мозамбіку 24 січня, в результаті чого загинуло не менше 18 осіб, і продовжила рух на захід над Малаві, забравши ще 11 життів. Ураган зруйнував 10000 будинків у Північному і Центральному Мозамбіку, а також десятки шкіл і лікарень.

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Циклон також викликав тиждень проливних дощів на Мадагаскарі, в результаті чого 41 людина загинула і понад 64000 постраждали. У постраждалому регіоні були пошкоджені і зруйновані десятки тисяч будинків, змиті мости й затоплені сільськогосподарські поля. Потонула невідома кількість тварин.

Очікується, що кількість загиблих зросте, адже ще один тропічний циклон - Батсірай - сформувався на схід від Мадагаскару.

"Ана" - це перший названий шторм сезону циклонів в південно-західній частині Індійського океану у 2022 році.

Нагадаємо, тропічний циклон "Ана" викликав затяжні проливні дощі та вітер зі швидкістю до 85 км/год на Мадагаскарі.

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