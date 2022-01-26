На острові почалися повені та зсуви.

Тропічний циклон "Ана" викликав затяжні проливні дощі й вітер зі швидкістю до 85 км/год на Мадагаскарі. В результаті стихії загинули 34 людей.

Про це повідомляє The Watchers.

"Ана" - перший названий шторм сезону циклонів в південно-західній частині Індійського океану у 2022 році.

Як повідомляється, в країні почалися повені та зсуви. Понад 64000 людей постраждали.

Читайте такожНа Мадагаскарі оголосили червоний рівень небезпеки через повінь, багато загиблих (фото)

У столиці Мадагаскару - Антананаріву - оголосили "червоний" рівень тривоги. Там за короткий проміжок часу випало стільки опадів, скільки зазвичай випадає за кілька місяців.

Понад 6800 будинків знаходяться під водою, а багато інших знаходяться під загрозою затоплення або обвалення. Через це майже 39000 людей змушені евакуюватися.

Через небезпеку повені Міністерство освіти призупинило заняття в постраждалих районах до 28 січня.

Нагадаємо, столицю Греції накрив шторм "Ельпіда". Через потужні снігопади в Афінах паралізована робота аеропорту, порушено рух автомобільного та залізничного транспорту.

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