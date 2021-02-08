Синоптик розповіла, коли українцям чекати на "серйозні" 25-градусні морози
Цієї ночі опади охоплять більшість областей.
Завтра, 9 лютого, циклон з атмосферними фронтами все ще впливатиме на погоду в Україні. Тому найближчої ночі опади ще охоплять більшість областей.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на свої сторінці у Facebook.
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"А завтра вдень найбільша ймовірність опадів - на сході, у північно-східних областях та на Дніпропетровщині. Опади шарами розподілятимуться із півночі та південь - сніг, потім мокрий сніг, потім льодяний дощ та дощ. Залежно від градусів", - написала вона.
Вночі - до -6°...-13°, вдень очікується:
- У північних областях України -5°...-9°, найхолодніше.
- У західних областях -1°...-4°, на Волині та Рівненщині до -7°, у Чернівецькій області близько нуля, на Закарпатті до +5°.
- У центральних областях +1°...+4°, Полтавщині до -2°.
- У східних областях на Луганщині та Донеччині +3...+6°, у Харківській області близько нуля.
- У південній частині +5°...+10°, в Криму до +13°...+15°.
Вітер в Україні віятиме зі сходу.
Найближчої ночі у Києві ще йтиме сніг. Вдень у вівторок опади слабшатимуть та припинятимуться. На дорогах - ожеледиця.
Температура повітря вночі до -10°, вдень очікується -2°...-5°.
"А з вихідних в Україну запливе чергова порція серйозних морозів. Буде і -20°, і -25°", - резюмувала синоптик
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- Вінниця-8°... -9°
- Дніпро-6°... -7°
- Донецьк-7°... -9°
- Житомир-8°... -9°
- Запоріжжя-5°... -6°
- Івано-Франківськ-4°... -5°
- Київ-9°... -10°
- Кропивницький-6°... -7°
- Луганськ-7°... -8°
- Луцьк-8°... -9°
- Львів-3°... -8°
- Миколаїв-1°... -2°
- Одеса+3°... +2°
- Полтава-7°... -8°
- Рівне-9°... -10°
- Сімферополь+10°... +8°
- Суми-9°... -10°
- Тернопіль-6°... -7°
- Харків-7°... -9°
- Херсон-1°... -2°
- Хмельницький-7°... -8°
- Черкаси-6°... -7°
- Чернігів-9°... -10°
- Чернівці-4°... -5°