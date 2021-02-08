Синоптик розповіла, коли українцям чекати на "серйозні" 25-градусні морози

Цієї ночі опади охоплять більшість областей.

Діденко обіцяє українцям справжню морозну зиму / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 9 лютого, циклон з атмосферними фронтами все ще впливатиме на погоду в Україні. Тому найближчої ночі опади ще охоплять більшість областей.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на свої сторінці у Facebook.

Читайте також "Холоди не закінчаться ні цього тижня, ні наступного": синоптик розповів про погоду в Україні

"А завтра вдень найбільша ймовірність опадів - на сході, у північно-східних областях та на Дніпропетровщині. Опади шарами розподілятимуться із півночі та південь - сніг, потім мокрий сніг, потім льодяний дощ та дощ. Залежно від градусів", - написала вона.

Вночі - до -6°...-13°, вдень очікується:

У північних областях України -5°...-9°, найхолодніше.

У західних областях -1°...-4°, на Волині та Рівненщині до -7°, у Чернівецькій області близько нуля, на Закарпатті до +5°.

У центральних областях +1°...+4°, Полтавщині до -2°.

У східних областях на Луганщині та Донеччині +3...+6°, у Харківській області близько нуля.

У південній частині +5°...+10°, в Криму до +13°...+15°.

Вітер в Україні віятиме зі сходу.

Найближчої ночі у Києві ще йтиме сніг. Вдень у вівторок опади слабшатимуть та припинятимуться. На дорогах - ожеледиця.

Температура повітря вночі до -10°, вдень очікується -2°...-5°.

"А з вихідних в Україну запливе чергова порція серйозних морозів. Буде і -20°, і -25°", - резюмувала синоптик

Вас також можуть зацікавити інші погодні новини: