Через стихію постраждали щонайменше п'ятеро людей.

Два потужні торнадо пронеслися американським штатом Пенсильванія.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, вихори встигли завдати чималої шкоди інфраструктурі. Вітром позривало покрівлі десятків будинків, а від деяких конструкцій узагалі лишилися одні друзки, поперевертало автівки.

Повідомляється, що через стихію постраждали щонайменше п'ятеро людей. Понад 8 тисяч осель після негоди залишилися без світла.

Нагадаємо, раніше Китай постраждав від найбільшого спалаху торнадо за більш ніж десятиліття.

Повідомлялося як мінімум про 10 торнадо, з яких 3 були сильними.

Так, прямісінько в центрі міста Шеньсіан пронісся смерч, який завдав катастрофічної шкоди. За словами очевидця Еріка Вонга, торнадо ламав дерева твердих порід, підкидав машини, зрівняв із землею кілька будинків і залишив кілька людей пораненими.

Інший сильний торнадо зрівняв із землею цілі ліси, а потім перемістився прямо в центр міста Гаотан.

Автор: Катерина Лиманська