Два потужні торнадо пронеслися американським штатом Пенсильванія.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, вихори встигли завдати чималої шкоди інфраструктурі. Вітром позривало покрівлі десятків будинків, а від деяких конструкцій узагалі лишилися одні друзки, поперевертало автівки.
Повідомляється, що через стихію постраждали щонайменше п'ятеро людей. Понад 8 тисяч осель після негоди залишилися без світла.
Нагадаємо, раніше Китай постраждав від найбільшого спалаху торнадо за більш ніж десятиліття.
Повідомлялося як мінімум про 10 торнадо, з яких 3 були сильними.
Так, прямісінько в центрі міста Шеньсіан пронісся смерч, який завдав катастрофічної шкоди. За словами очевидця Еріка Вонга, торнадо ламав дерева твердих порід, підкидав машини, зрівняв із землею кілька будинків і залишив кілька людей пораненими.
Інший сильний торнадо зрівняв із землею цілі ліси, а потім перемістився прямо в центр міста Гаотан.