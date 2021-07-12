На провінцію Шаньдун налетіло мінімум 10 торнадо.

Провінція Шаньдун на сході Китаю постраждала від безлічі торнадо.

Це був найбільший спалах торнадо за більш ніж десятиліття, повідомляє The Watchers.

Повідомлялося як мінімум про 10 торнадо, з яких 3 були сильними.

Так, прямісінько в центрі міста Шеньсіан пронісся смерч, який завдав катастрофічної шкоди. За словами очевидця Еріка Вонга, торнадо ламав дерева твердих порід, підкидав машини, зрівняв із землею кілька будинків і залишив кілька людей пораненими.

Інший сильний торнадо зрівняв із землею цілі ліси, а потім перемістився прямо в центр міста Гаотан.

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Автор: Катерина Лиманська