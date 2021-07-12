На одну з китайських провінцій обрушилися безліч торнадо / фото Eric Wang

Провінція Шаньдун на сході Китаю постраждала від безлічі торнадо.

Це був найбільший спалах торнадо за більш ніж десятиліття, повідомляє The Watchers.

Повідомлялося як мінімум про 10 торнадо, з яких 3 були сильними.

Так, прямісінько в центрі міста Шеньсіан пронісся смерч, який завдав катастрофічної шкоди. За словами очевидця Еріка Вонга, торнадо ламав дерева твердих порід, підкидав машини, зрівняв із землею кілька будинків і залишив кілька людей пораненими.

Інший сильний торнадо зрівняв із землею цілі ліси, а потім перемістився прямо в центр міста Гаотан.

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Автор: Катерина Лиманська