Через спеку в країні підвищується ризик лісових пожеж.

Деякі райони Західної Австралії охопила надзвичайна спека, що підвищило ризик лісових пожеж у цьому величезному штаті. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, Бюро метеорології Австралії оголосило попередження про "екстремальну спеку" для віддалених районів штату. Синоптики попереджають, що температура на цих вихідних зашкалюватиме.

За даними агентства, в шахтарському містечку Парабурду очікується до +47 градусів за Цельсієм, що більш ніж на шість градусів вище середнього січневого максимуму. Вже 11 годин дня там було +42,7°.

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Найвища температура за всю історію спостережень в Австралії +50,7° була зафіксована в аеропорту Онслоу 13 січня 2022 року.

Спекотна погода підвищує ризик лісових пожеж у вже високий сезон пожеж.

"Дуже спекотні і сухі умови в поєднанні зі свіжими південними вітрами і свіжим і сильним морським бризом призведуть до підвищеної пожежної небезпеки", - кажуть синоптики.

Відзначається, що буквально на початку січня недалеко від Перта - столиці штату Західна Австралія - велика лісова пожежа вийшла з-під контролю, через довелося евакуювати місцевих жителів.

У 2019-2020 роках в Австралії було так зване "чорно літо", коли лісові пожежі знищили територію розміром з Туреччину, забрали життя 33 людей, 3 мільярдів тварин і трильйонів безхребетних.

Останні ж два пожежонебезпечних сезону в Австралії, на щастя, були більш скромними.

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