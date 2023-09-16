Цього року в Австралії очікують на екстремальні погодні явища – від лісових пожеж до циклонів і тривалої посухи.

Значні частини Австралії, де зараз в розпалі весна, потерпає від аномальної спеки. У Сіднеї, столиці найбільш густонаселеного штату Новий Південний Уельс, температура досягла +34,2℃, що на 12 градусів вище від середнього для вересня значення, пише Reuters.

"Рекордні вересневі денні та нічні температури очікуються з неділі по четвер у внутрішніх районах Південної Австралії, Нового Південного Уельсу та північного сходу Вікторії", – інформує австралійське Бюро метеорології.

Загалом по країні фіксують температуру вищу за середню для цієї пори року на 8-16℃. Місцеві мешканці вже активно відпочивають на пляжах і діляться фото в соцмережах.

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В 2019-2020 роках Австралія потерпала від "чорного літа", під час якого країну охопили масштабні лісові пожежі, що вбили понад 30 людей і випалили територію, що за площею співмірна з Туреччиною. Утім останні два сезони пожеж в Австралії були порівняно тихими.

Цьогорічний сплеск спеки пояснюють наближенням фази потепління Ель-Ніньо, яка, як очікується, у вересні-листопаді принесе в Австралію ще більш суху та спекотну погоду, а також спричинить екстремальні погодні явища від лісових пожеж до циклонів і тривалої посухи.

Ель-Ніньо - що це і як це явище вплине на погоду

Протягом останніх трьох років Земля була впливом явища Ла-Нінья – "фази охолодження". Однак тепер починається "тепла фаза" Ель-Ніньо, яка, як очікується, призведе до ще більшого підвищення глобальної температури, і, як наслідок, до ще більш екстремальних погодних явищ у всьому світі.

Вчені NASA прогнозують, що через Ель-Ніньо 2024 рік стане ще спекотнішим, ніж цей.

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