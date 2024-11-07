Зміни клімату призводять до екстремальних погодних умов.

За даними Служби зміни клімату Євросоюзу Copernicus, 2024 рік затьмарить попередній та стане найспекотнішим від початку спостережень. Це може змінити лише зниження температурної аномалії до майже нульової позначки.

Як пише Reuters, з початку року зафіксували аномальну високу середню глобальну температуру. За словами вчених, 2024-й стане першим роком, коли планета буде більш ніж на 1,5°C гарячішою, ніж у доіндустріальному періоді 1850-1900 років, коли люди спалювали викопне паливо в промислових масштабах:

"Фундаментальною, основною причиною цьогорічного рекорду є зміна клімату. Клімат загалом теплішає. Потепління відбувається на всіх континентах, у всіх океанічних басейнах. Тож ми неминуче побачимо, що ці рекорди будуть побиті".

Наступного тижня в Азербайджані проходитиме кліматичний саміт ООН, де обговорюватимуть серйозне збільшення фінансування боротьби зі зміною клімату. Зазначається, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах знизила очікування від цієї зустрічі.

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Глобальне потепління

Як пояснюють вчені, головною причиною глобального потепління є викиди вуглекислого газу від спалювання вугілля, нафти та газу. Кожна частка підвищення температури призводить до екстремальних погодних умов.

Одне з нещодавних досліджень показало, що перед останнім льодовиковим періодом також сталося глобальне потепління.

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