Глобальне потепління призводить до того, що екстремальні явища на планеті стають дедалі сильнішими.

Літо 2024 року стало найспекотнішим у світі за всю історію спостережень, а глобальне потепління продовжує посилюватися

Як пише Reuters, літо-2024 перевершило минулорічне і стало "найгарячішим". Виняткова спека збільшує ймовірність того, що і весь 2024 рік перевершить 2023 рік як найтепліший рік на планеті за всю історію спостережень.

"За останні три місяці 2024 року на планеті були найспекотніші червень і серпень, найспекотніший день за всю історію спостережень і найспекотніше бореальне літо за всю історію спостережень", - кажуть учені.

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За їхніми словами, якщо країни терміново не скоротять викиди, що нагрівають планету, екстремальні погодні умови стануть тільки інтенсивнішими.

Як повідомляється, зміна клімату планети продовжила підживлювати катастрофи цього літа. У Судані повінь через проливні дощі минулого місяця зачепила понад 300 000 осіб і принесла холеру в охоплену війною країну.

Вчені також підтвердили, що зміна клімату є причиною сильної посухи на італійських островах Сицилія і Сардинія, і вона посилила тайфун Гаемі, що пронісся Філіппінами, Тайванем і Китаєм у липні, забравши життя понад 100 осіб.

Довідка УНІАН: Бореальний клімат - клімат помірних широт із добре вираженою сніжною зимою і відносно коротким теплим літом.

Глобальне потепління: науковець сказав, чи зникнуть в Україні сніжні зими та холодне літо

Глобальне потепління не гарантує, що кожне наступне літо стане спекотнішим за попереднє, оскільки температурні коливання зберігатимуться. Про це говорить кандидат географічних наук, фахівець із фізики атмосфери та геокосмосу Денис Пишняк.

За його словами, природні коливання ускладнюють точне визначення кліматичних трендів, проте спекотні та прохолодні роки чергуватимуться.

Також Пишняк запевнив, що сніг взимку не зникне, хоча не кожен рік буде сніжним. Однак не завжди сніг затримуватиметься на поверхні.

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