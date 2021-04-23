Рятувальники попереждають про небезпеку сходження лавин.

У Карпатах розвиднілося і вдарив мороз до -8°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний 5-7 м/с, температура повітря -8°", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

Заморозки в Україні

Сьогодні вночі, 23 квітня, у західних областях на поверхні ґрунту - заморозки 0°...-5°. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.

Також вночі 24 квітня у західних та північних областях, у південних і центральних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0°...-5° (I рівень небезпечності, жовтий).

Вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3° - II рівень небезпечності, помаранчевий.

На Київщині вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

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Автор: Олена Пилипчак