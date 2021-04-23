С сьогодні і по 27 квітня в Україні очікується період заморозків.

Сьогодні вночі, 23 квітня, у західних областях на поверхні ґрунту - заморозки 0°...-5°. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

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Також вночі 24 квітня у західних та північних областях, у південних і центральних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0°...-5° (I рівень небезпечності, жовтий).

Вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3° - II рівень небезпечності, помаранчевий.

На Київщині вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Похолодання і заморозки в Україні

Сьогодні, 23 квітня, в Україні почнеться похолодання. Температура повітря у західних та північних областях різко знизиться. Вдень становитиме лише +7°...+12°.

Синоптик Наталка Діденко каже, що до сходу та південного сходу України фронт не встигне дійти, тому там у п‘ятницю без істотних опадів. Вітер посилиться.

Завтра у Києві очікується відчутне похолодання, до +7°...+10°, поривчастий вітер і дощ.

"Надалі похолодання притягне із собою заморозки, які охоплять більшість областей. І сумненько, що вони обіцяють бути не лише на ґрунті, а й у повітрі. Від 0° до -2°...-4°. Це заморожене неподобство триватиме в Україні по ночах аж до вівторка", - резюмувала синоптик.

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Автор: Олена Пилипчак