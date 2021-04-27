Незважаючі на опади, в Україні встановиться тепла погода.

Завтра, 28 квітня, в Україні почнеться потепління, яке посилиться на Великдень до +23°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Вже завтра вдень після ще досить холодної, із заморозками, ночі сонце нагріє повітря до +11°...+15°. Хіба що на Сумщині буде холодніше, +8°...+10°.

Синоптик зазначила, що 28 квітня в Україні скрізь світитиме сонце.

У Києві середа буде сонячною, з холодною ніччю, із заморозками, та теплішим днем, до +13°.

За попередніми прогнозами, і вночі, і вранці 2-го травня, на Великдень, на заході, півночі та у центрі очікуються зливи, поривчастий вітер, грози і температура повітря до +17°...+23°. А на сході та півдні - денне сонце і тепла погода.

У Києві на Великдень передбачається дощ, гроза і +18°.

Заморозки у травні

За прогнозами провідного синоптика Укргідрометцентру Романа Мурмила, в середу ще можливі заморозки, але вже наступного дня нічна температура перейде позначку в 0 градусів.

"Заморозки можливі до 28 числа включно, а 29 числа вони припиняться. Але говорити про те, що це будуть останні заморозки цієї весни, поки рано, оскільки і в травні велика їх ймовірність. Менше, але буває", - пояснив він.

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Автор: Олена Пилипчак