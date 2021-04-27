Синоптик не виключає нової хвилі похолодання в Україні.

З середи, 28 квітня, в Україні почнеться потепління.

Про це повідомив провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL.

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"Холодно буде до 27 квітня. Але 28 квітня опади по всій території України припиняються і починається поступове підвищення температури, хоча в окремих районах опади ще можуть зберігатися", - уточнив він.

За прогнозами синоптика, в середу ще можливі заморозки, але вже наступного дня нічна температура перейде позначку в 0 градусів.

"Заморозки можливі до 28 числа включно, а 29 числа вони припиняться. Але говорити про те, що це будуть останні заморозки цієї весни, поки рано, оскільки і в травні велика їх ймовірність. Менше, але буває", - пояснив Мурмило.

Прогноз погоди на травень від Леоніда Горбаня

На початку травня очікуються дощі й заморозки, але у кінці місяця прийде справжня спека.

"1-2 травня буде тепло, 3 травня очікується дощ, а з 4 травня в Україну прийде похолодання з заморозками, яке триматиметься до 7 числа. У період від 8 до 11 травня буде тепло, але похмуро, 12-21 травня - ясно і тепло, 22-23 травня - дощі і наприкінці місяця - спека, в останній день місяця, 30 травня, йтиме дощ", - поділився народний синоптик Леонід Горбань.

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Автор: Олена Пилипчак