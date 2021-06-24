Сьогодні хмара пилу з пустелі пошириться на більшу частину Південно-Східної Європи.

Щільна хмара пилу з Сахари рухається над Середземним морем до Італії та Південно-Східної Європи.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, в поєднанні з виключно високими температурами цей пил сприяє зниженню видимості, респіраторним захворюванням і зниження індексу якості повітря.

Сьогодні, 24 червня, хмара пилу пошириться на більшу частину Південно-Східної Європи, включаючи Словенію, Хорватію і Сербію.

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Найбільше 25 червня постраждають Південна Італія і Західна Греція.

Пилова буря в Києві

Жителі та гості Києва 22 червня помітили в місті дивний туман.

Туман спостерігався по всьому Києву приблизно з 12:00. Видимість впала до декількох кілометрів. При цьому жителі та гості столиці скаржилися на погане самопочуття і проблеми з диханням.

За даними Укргідрометцентру, причиною такого явища стало видування в південних районах РФ значної кількості грунту і переміщення повітряних мас на територію України.

"Крім того, додатковим фактором стало посилення швидкості вітру до 20 м/с в Києві, що спричинило видування з дорожнього покриття вулиць і дрібнодисперсного пилу, а також підвищення вологості повітря, яке сприяє погіршенню горизонтальної видимості", - додали у відомстві.

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Автор: Катерина Лиманська