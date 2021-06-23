Вчора в столиці погіршилась видимість, жителі скаржилися на погане самопочуття та проблеми з диханням.

22 червня у Києві було зафіксовано погіршення метеорологічної видимості.

Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України.

Як зазначається, причиною такого явища стало видування у південних районах РФ значної кількості ґрунту та переміщення повітряних мас на територію України.

"Крім того, додатковим фактором стало посилення швидкості вітру до 20 м/с у м. Києві, що спричинило видування з дорожнього покриття і вулиць дрібнодисперсного пилу, а також підвищення вологості повітря, яке сприяє погіршенню горизонтальної видимості", - додали у відомстві.

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За даними ДСНС, ця ситуація не несе загрози життю і здоров’ю громадян.

"Залишкові явища переміщення пилових частинок будуть спостерігатися ще деякий час", - повідомили рятувальники.

Пилова буря в Києві

Жителі та гості Києва 22 червня помітили в місті дивний туман.

Туман спостерігається по всьому Києву приблизно з 12:00. Видимість впала до декількох кілометрів. При цьому жителі та гості столиці скаржилися на погане самопочуття і проблеми з диханням.

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Автор: Катерина Лиманська