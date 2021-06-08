Інформації про жертви і постраждалих немає.

Сьогодні, 8 червня, в Хорватії стався землетрус магнітудою 4,8.

Про це повідомляє Volcano Discovery.

Як повідомляється, землетрус стався в 14 км на південний схід від Шибеника.

Судячи з попередніх сейсмічних даних, землетрус міг призвести до легких і середніх пошкоджень.

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Як повідомляє Vecernji List, епіцентр землетрусу знаходився на глибині десяти кілометрів.

"У нас було багато дзвінків, люди налякані, зараз близько сімдесяти дзвінків. Повідомлень про пошкодження немає, за винятком того, що шматок скелі впав на огорожу і розбив машину", - розповіли в екстреній службі Шибеника.

Землетрус в Україні

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 червня, в Івано-Франківській області стався землетрус.

Підземний поштовх магнітудою близько 2 помітили в селі Манява Богородчанського району - там, зокрема, розташований відомий старовинний Манявський скит, а неподалік - улюбленець туристів Манявський водоспад.

Вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону був зафіксований підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера в селі Манява Богородчанського району.

За даними ДСНС, негативних наслідків у землетрусу не було і громадяни не зверталися до рятувальників.

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Автор: Катерина Лиманська