Висота хвилі в три рази перевищувала висоту навколишніх хвиль. Таке буває раз на тисячоліття.

Біля берегів Канади зареєстрували найекстремальнішу хвилю-вбивцю, висота якої досягла 17,6 метрів.

Про це повідомляє Independent

Як повідомляється, найекстремальніша з коли-небудь зареєстрованих хвиль-вбивць була задокументована біля острова Ванкувер в Британській Колумбії.

Хвиля висотою 17,6 метра - висота чотириповерхової будівлі - зафіксована ще у 2020 році, але лише зараз підтверджена академічним дослідженням.

Дослідники виявили, що хвиля була подією "раз на тисячоліття".

"Безпосередньо спостерігалося лише кілька хвиль-вбивць в умовах відкритого моря, і нічого такого масштабу. Імовірність такої події становить один раз в 1300 років", - розповів доктор Йоханнес Геммріх, що займається вивченням великих хвиль.

За даними CNN, ця хвиля викликала фурор в науковому співтоваристві як найекстремальніша хвиля-вбивця з коли-небудь зареєстрованих. Вона була в три рази вище навколишніх хвиль.

Хвилі-вбивці, також відомі як хвилі-виродки, характеризуються тим, що їх висота більш ніж удвічі перевищує висоту навколишніх хвиль. Неймовірна сила і здатність з'являтися з нізвідки робить ці хвилі особливо небезпечним явищем, і вони вже давно стали частиною морського фольклору.

Перша зареєстрована хвиля-вбивця була задокументована біля узбережжя Норвегії 1 січня 1995 року. Вона досягала близько 12 метрів у висоту.

У 2020 році дослідники з Мельбурнського університету виявили, що навіть якщо глобальні рівні викидів стабілізуються, кліматична криза, ймовірно, призведе до більш частих екстремальних хвиль у цьому столітті.

Нагадаємо, раніше на Кубі водяний смерч вийшов на сушу, перетворився на слабкий торнадо і пошкодив будівлі на березі.

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