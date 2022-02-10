На Кубі водяний смерч вийшов на берег / скріншот відео

На Кубі водяний смерч вийшов на сушу, перетворився на слабкий торнадо і пошкодив будівлі на березі.

Про це повідомляє Granma.

Повідомляється про пошкодження дахів, повалені дерева та лінії електропередач.

Смерч перетворився на торнадо на Кубі / фото cuba.cu
Торнадо пошкодив будинки на березі / фото cuba.cu
В результаті торнадо були повалені дерева / фото cuba.cu

За даними видання, Куба останнім часом страждає від численних злив. Зокрема, холодний фронт викликав сильний локальний шторм на пляжах східної Гавани. Як повідомляється, в деяких районах випало до 120 міліметрів опадів.

Нагадаємо, кількість загиблих на Мадагаскарі в результаті циклону Бацірай зросла до 101. Інформація про загиблих продовжує надходити з сильно постраждалих районів країни.

Циклон викликав великі повені й зробив непрохідними 12 доріг і 14 мостів, відрізавши деякі райони.

Одним з найбільш постраждалих міст було Нусі-Варика на східному узбережжі, де майже 95% будівель були зруйновані. Та ж доля спіткала й інші довколишні села.

Циклон Бацірай накрив східне узбережжя Мадагаскару з проливним дощем і швидкістю вітру 165 км/год.

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