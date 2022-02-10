Інформації про жертви або постраждалих не надходило.

На Кубі водяний смерч вийшов на сушу, перетворився на слабкий торнадо і пошкодив будівлі на березі.

Про це повідомляє Granma.

Повідомляється про пошкодження дахів, повалені дерева та лінії електропередач.

За даними видання, Куба останнім часом страждає від численних злив. Зокрема, холодний фронт викликав сильний локальний шторм на пляжах східної Гавани. Як повідомляється, в деяких районах випало до 120 міліметрів опадів.

Нагадаємо, кількість загиблих на Мадагаскарі в результаті циклону Бацірай зросла до 101. Інформація про загиблих продовжує надходити з сильно постраждалих районів країни.

Циклон викликав великі повені й зробив непрохідними 12 доріг і 14 мостів, відрізавши деякі райони.

Одним з найбільш постраждалих міст було Нусі-Варика на східному узбережжі, де майже 95% будівель були зруйновані. Та ж доля спіткала й інші довколишні села.

Циклон Бацірай накрив східне узбережжя Мадагаскару з проливним дощем і швидкістю вітру 165 км/год.

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