В Індонезії стався сильний землетрус, в результаті якого загинула людина. Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляється, землетрус магнітудою 6,4 стався біля індонезійського острова Ява. В результаті нього щонайменше 10 людей отримали поранення, а одна людина померла від серцевого нападу під час землетрусу. У той же час в Національному агентстві по боротьбі зі стихійними лихами Індонезії повідомили, що 67-річна жінка загинула, впавши під час втечі в паніці.
Землетрус, який стався на глибині 25 кілометрів, відчувався в декількох містах.
За даними агентства, шкоди зазнали сотні будинків, офісів, лікарень і шкіл.
Як повідомляє The Watchers, агентство метеорології, кліматології та геофізики Індонезії заявило, що небезпеки цунамі немає, проте існує ймовірність повторних підземних поштовхів.
Землетрус у Криму - що відомо
Рано вранці 22 червня недалеко від Криму стався землетрус. Його магнітуда склала 4,8 за шкалою Ріхтера.
Джерело землетрусу знаходилося в північній частині Чорного моря, 50 кілометрів на південь від узбережжя півострова Крим, на глибині 10 кілометрів.
Фахівці кажуть, що коливання були аналогічні струсів, які видає легка вантажівка.