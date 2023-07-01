Землетрус відчувався в декількох містах.

В Індонезії стався сильний землетрус, в результаті якого загинула людина. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, землетрус магнітудою 6,4 стався біля індонезійського острова Ява. В результаті нього щонайменше 10 людей отримали поранення, а одна людина померла від серцевого нападу під час землетрусу. У той же час в Національному агентстві по боротьбі зі стихійними лихами Індонезії повідомили, що 67-річна жінка загинула, впавши під час втечі в паніці.

Землетрус, який стався на глибині 25 кілометрів, відчувався в декількох містах.

За даними агентства, шкоди зазнали сотні будинків, офісів, лікарень і шкіл.

Як повідомляє The Watchers, агентство метеорології, кліматології та геофізики Індонезії заявило, що небезпеки цунамі немає, проте існує ймовірність повторних підземних поштовхів.

Землетрус у Криму - що відомо

Рано вранці 22 червня недалеко від Криму стався землетрус. Його магнітуда склала 4,8 за шкалою Ріхтера.

Джерело землетрусу знаходилося в північній частині Чорного моря, 50 кілометрів на південь від узбережжя півострова Крим, на глибині 10 кілометрів.

Фахівці кажуть, що коливання були аналогічні струсів, які видає легка вантажівка.

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