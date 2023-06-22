Джерело землетрусу знаходилося в північній частині Чорного моря.

Сьогодні вранці у Криму стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як зазначається, землетрус зареєстровано о 05:42 за київським часом з району Криму. Його магнітуда становила 4,8 (за шкалою Ріхтера).

"За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах", - розказали фахівці.

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Джерело землетрусу знаходилося в північній частині Чорного моря, 50 кілометрів на південь від узбережжя півострову Крим, на глибині 10 кілометрів.

Як повідомляється, останній подібний землетрус з району Криму був 27 лютого. Тоді магнітуда становила 4,0.

Землетруси під Полтавою - що відомо

Наприкінці травня за 20 кілометрів на захід від Полтави зафіксували землетрус магнітудою 3,5. Вже на початку червня за 26 км на південний схід від міста стався ще один землетрус магнітудою 3,7.

У Головному центрі спеціального контролю кажуть, що останнім часом дедалі частіше реєструють сигнали з Полтавської області. Там пояснили, що Полтавщина розташована на стику Українського кристалічного щита та Дніпровсько-Донецької впадини. Тож, цілком очікувано, що підземні поштовхи й надалі фіксуватимуть.

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