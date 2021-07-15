Ніч на 15 липня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Як повідомляється, температура під ранок сьогодні не опустилась нижче +22,8°С, таким чином був перевищений попередній максимум для цієї ночі, зафіксований у 2010 році, на 1,4°С.
Загалом, як повідомляється, з початку календарного літа у Києві встановлено 12 температурних рекордів.
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Нагадаємо, ніч на 12 липня у Києві виявилась найтеплішою за період спостережень, адже температура не опустилася нижче +22°С. Попереднє рекордне значення +21,4°С 1922 року перевищено на 0,6°С.
Як повідомляв Погода УНІАН, загалом з початку року у Києві встановлено 21 температурний рекорд (22 - разом з сьогоднішнім).
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