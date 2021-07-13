У Києві з початку року вже встановлено понад 20 температурних рекордів.

Ніч на 12 липня у Києві виявилась найтеплішою за період спостережень.

Про це повідомляє Центрально геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, ніч на понеділок у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22°С. Попереднє рекордне значення +21,4°С 1922 року перевищено на 0,6°С.

Як повідомляється, загалом з початку року у Києві встановлено 21 температурний рекорд.

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Автор: Катерина Лиманська