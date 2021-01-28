Справжня зима у Києві: синоптики розповіли, коли закінчиться снігопад (фоторепортаж)

Комунальники продовжують розчищати тротуари та дороги.

За прогнозами синоптиків, опади у Києві триватимуть до вечора 29 січня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації на своєму каналі у Telegram.

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"524 працівники бригад з ручного прибирання очищають і обробляють зупинки громадського транспорту, вузькі пішохідні переходи, спуски у підземні пішохідні переходи та сходи", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Києві на 29 січня від Наталки Діденко

Завтра, 29 січня, в Україні очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер та подальше похолодання. Сніг очікується у північних, західних областях та на Вінниччині.

Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини та півдня, йтимуть сніг та мокрий сніг.

"А ось завтра вдень у південній частині України та в більшості центральних областей ситуація стабілізується, опади послабнуть та припиняться. На сході вдень опади - лише на Харківщині, аж ввечері мокрий сніг та дощ дійдуть до Луганської та Донецької областей", - повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від -3° до +2°, на крайньому півдні +3°...+6°.

Проте вночі ще відчуватиметься похолодання, передбачається -2°...-9°, а в ніч на суботу, на 30 січня, похолодання посилиться.

У Києві завтра періодично сніжитиме, в другій половині дня сніг послабшає і припиниться. На дорогах ожеледиця.

Найближчої ночі вже в столиці мороз, -5°...-7°, завтра вдень очікується 0°...-2°.