Справжня зима у Києві: синоптики розповіли, коли закінчиться снігопад (фоторепортаж)
Комунальники продовжують розчищати тротуари та дороги.
За прогнозами синоптиків, опади у Києві триватимуть до вечора 29 січня.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації на своєму каналі у Telegram.
Стихія не вщухає: через потужні снігопади у чотирьох областях України перекрили траси (відео)
"524 працівники бригад з ручного прибирання очищають і обробляють зупинки громадського транспорту, вузькі пішохідні переходи, спуски у підземні пішохідні переходи та сходи", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди в Києві на 29 січня від Наталки Діденко
Завтра, 29 січня, в Україні очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер та подальше похолодання. Сніг очікується у північних, західних областях та на Вінниччині.
Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини та півдня, йтимуть сніг та мокрий сніг.
"А ось завтра вдень у південній частині України та в більшості центральних областей ситуація стабілізується, опади послабнуть та припиняться. На сході вдень опади - лише на Харківщині, аж ввечері мокрий сніг та дощ дійдуть до Луганської та Донецької областей", - повідомила синоптик Наталка Діденко.
Температура повітря протягом дня коливатиметься від -3° до +2°, на крайньому півдні +3°...+6°.
Проте вночі ще відчуватиметься похолодання, передбачається -2°...-9°, а в ніч на суботу, на 30 січня, похолодання посилиться.
У Києві завтра періодично сніжитиме, в другій половині дня сніг послабшає і припиниться. На дорогах ожеледиця.
Найближчої ночі вже в столиці мороз, -5°...-7°, завтра вдень очікується 0°...-2°.
- Вінниця-1°... -6°
- Дніпро+6°... -3°
- Донецьк+6°... -1°
- Житомир0°... -5°
- Запоріжжя+6°... -2°
- Івано-Франківськ+2°... -4°
- Київ0°... -6°
- Кропивницький+1°... -5°
- Луганськ+7°... -1°
- Луцьк-1°... -6°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв+1°... -3°
- Одеса0°... -5°
- Полтава+5°... -2°
- Рівне-2°... -8°
- Сімферополь+3°... -2°
- Суми+4°... -2°
- Тернопіль-2°... -5°
- Харків+5°... -1°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницький-1°... -6°
- Черкаси+1°... -6°
- Чернігів+1°... -5°
- Чернівці0°... -7°