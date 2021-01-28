Сніг, поривчастий вітер та подальше похолодання: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра

Вночі очікуються опади.

Завтра в Україні продовжить володорювати негода / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Завтра, 29 січня, в Україні очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер та подальше похолодання. Сніг очікується у північних, західних областях та на Вінниччині.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини та півдня, йтимуть сніг та мокрий сніг.

"А ось завтра вдень у південній частині України та в більшості центральних областей ситуація стабілізується, опади послабнуть та припиняться. На сході вдень опади - лише на Харківщині, аж ввечері мокрий сніг та дощ дійдуть до Луганської та Донецької областей", - написала вона.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від -3° до +2°, на крайньому півдні +3°...+6°.

Проте вночі ще відчуватиметься похолодання, передбачається -2°...-9°, а в ніч на суботу, на 30 січня, похолодання посилиться.

У Києві завтра періодично сніжитиме, в другій половині дня сніг послабшає і припиниться. На дорогах ожеледиця.

Найближчої ночі вже в столиці мороз, -5°...-7°, завтра вдень очікується 0°...-2°.

Перекриті траси через негоду в Україні

На низці доріг Київської, Одеської, Миколаївської та Полтавської областей обмежено рух транспорту через снігопад.

Зокрема, в Одеської області перекрито рух автотранспортних засобів усіх категорій на дорогах: М - 15 Одеса - Рені (у напрямку Бухареста, км 11-км 308); М - 16 Одеса - Кучурган (на Кишинів, км 0 - км 58, км 58 - км 59).

Крім цього, на всіх дорогах державного значення забороняється рух великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів.

В Миколаївської області з 21: 30 вчорашнього дня обмежено рух для всіх видів транспорту по дорозі М-13 Кропивницький - Платонове. Також обмежено рух для великовагових вантажівок і пасажирських автобусів на дорозі Н-24 Благовіщенське - Миколаїв.

В Київській області з 23:00 27 січня обмежено рух вантажних транспортних засобів на дорогах загального користування державного значення.

В Полтавської області введено обмеження руху на автомобільній дорозі М - 03 Київ - Харків для вантажних автомобілів від кордону з Харківською областю до кордону з Київською областю в напрямку Києва.