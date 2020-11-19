В Укргідрометцентрі розповіли, чому у листопаді в Україні випав сніг (відео)

Синоптики кажуть, що нічого дивного не відбулося: все йде за планом.

У Києві за календарними строками вже настала зима / фото УНІАН

Не треба дивуватися, що у листопаді в Україні вже випав сніг.

Про це голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів ТСН.

Читайте також В Україні випало 8 сантиметрів снігу: синоптики назвали засніжені області (карта)

"Дивуватися, що у листопаді випав сніг - немає чого, тому що вже по календарних строках у місті Києві зима вже настала. І середні строки приходу якраз у ці дні. Тобто нічого дивного не відбулося", - каже синоптик.

Він зазначив, що причина снігопаду дуже проста: прийшов атмосферний фронт з північного заходу, прийшло прохолодне повітря - і через це, звичайно, випав сніг.

Прогноз на зиму в Україні від Миколая Кульбіди

Зважаючи на ті кліматичні зміни, які вже відбулися, і які продовжують відбуватися в Україні, зимовий сезон характеризуватиметься різкими змінами погодних умов.

"Зима буде з підвищеним температурним режимом проти норми. Причому значно підвищеним: температура буде вищою на 2-4 градуси, ніж була 30 років тому. Також - з нестійким сніговим покривом. Похолодання - будуть, але будуть короткочасними. Та можуть бути достатньо жорсткими", - розповів синоптик.

Щодо суперечливих прогнозів про аномально теплу чи аномально холодну зиму в Україні, Кульбіда заявив, що це пов'язно з діяльністю приватних метеорологів, яким не можна довіряти.