В Укргідрометцентрі розповіли, чому у листопаді в Україні випав сніг (відео)
Синоптики кажуть, що нічого дивного не відбулося: все йде за планом.
Не треба дивуватися, що у листопаді в Україні вже випав сніг.
Про це голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів ТСН.
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"Дивуватися, що у листопаді випав сніг - немає чого, тому що вже по календарних строках у місті Києві зима вже настала. І середні строки приходу якраз у ці дні. Тобто нічого дивного не відбулося", - каже синоптик.
Він зазначив, що причина снігопаду дуже проста: прийшов атмосферний фронт з північного заходу, прийшло прохолодне повітря - і через це, звичайно, випав сніг.
Прогноз на зиму в Україні від Миколая Кульбіди
Зважаючи на ті кліматичні зміни, які вже відбулися, і які продовжують відбуватися в Україні, зимовий сезон характеризуватиметься різкими змінами погодних умов.
"Зима буде з підвищеним температурним режимом проти норми. Причому значно підвищеним: температура буде вищою на 2-4 градуси, ніж була 30 років тому. Також - з нестійким сніговим покривом. Похолодання - будуть, але будуть короткочасними. Та можуть бути достатньо жорсткими", - розповів синоптик.
Щодо суперечливих прогнозів про аномально теплу чи аномально холодну зиму в Україні, Кульбіда заявив, що це пов'язно з діяльністю приватних метеорологів, яким не можна довіряти.
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