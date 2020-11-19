"Температура буде вищою, ніж 30 років тому": голова Укргідрометцентру розповів про зиму в Україні

Синоптик каже, що на похолодання слід очікувати, але вони будуть короткочасними.

На українців чекає зима з нестійким сніговим покривом / фото УНІАН

Зважаючи на ті кліматичні зміни, які вже відбулися, і які продовжують відбуватися в Україні, зимовий сезон характеризуватиметься різкими змінами погодних умов.

Про це голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів ТСН.

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"Зима буде з підвищеним температурним режимом проти норми. Причому значно підвищеним: температура буде вищою на 2-4 градуси, ніж була 30 років тому. Також - з нестійким сніговим покривом. Похолодання - будуть, але будуть короткочасними. Та можуть бути достатньо жорсткими", - розповів синоптик.

Щодо суперечливих прогнозів про аномально теплу чи аномально холодну зиму в Україні, Кульбіда заявив, що це пов'язно з діяльністю приватних метеорологів, яким не можна довіряти.

"Інформація про дуже холодну зиму практично кожного року "гуляє" Європою та Україною. І це пов'язно з діяльністю приватних метеорологів, які дають відповідні коментарі, які зараз є можливість розповсюджувати по всьому світу. Цьому довіряти не можна, тому що ще є метеорологічна наука, яка говорить про інше: треба слідкувати за тенденціями змін клімату. Не можна виключати, що 1 з 10 років буде холоднішим, ніж ті 9. Але це не значить, що це якась катастрофа чи величезна аномалія", - поділився він.

Прогноз погоди на Новий рік від народного синоптика

Початок зими продовжить тенденцію листопада, але недовго. Вже з 8 грудня очікуються морози до -10°, які протримаються до середини місяця.

Потім буде невелика відлига з температурою в +4°...+6° градусів, але і це ненадовго. Вже з 20-х чисел грудня знову очікуються морози до -10°...-13° зі снігом.

Як зазначив народний синоптик Леонід Горбань, кінець грудня, за традиціями останніх років, буде з плюсовою температурою, яку доповнить сніг з дощем.