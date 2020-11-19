"Температура буде вищою, ніж 30 років тому": голова Укргідрометцентру розповів про зиму в Україні
Синоптик каже, що на похолодання слід очікувати, але вони будуть короткочасними.
Зважаючи на ті кліматичні зміни, які вже відбулися, і які продовжують відбуватися в Україні, зимовий сезон характеризуватиметься різкими змінами погодних умов.
Про це голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів ТСН.
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"Зима буде з підвищеним температурним режимом проти норми. Причому значно підвищеним: температура буде вищою на 2-4 градуси, ніж була 30 років тому. Також - з нестійким сніговим покривом. Похолодання - будуть, але будуть короткочасними. Та можуть бути достатньо жорсткими", - розповів синоптик.
Щодо суперечливих прогнозів про аномально теплу чи аномально холодну зиму в Україні, Кульбіда заявив, що це пов'язно з діяльністю приватних метеорологів, яким не можна довіряти.
"Інформація про дуже холодну зиму практично кожного року "гуляє" Європою та Україною. І це пов'язно з діяльністю приватних метеорологів, які дають відповідні коментарі, які зараз є можливість розповсюджувати по всьому світу. Цьому довіряти не можна, тому що ще є метеорологічна наука, яка говорить про інше: треба слідкувати за тенденціями змін клімату. Не можна виключати, що 1 з 10 років буде холоднішим, ніж ті 9. Але це не значить, що це якась катастрофа чи величезна аномалія", - поділився він.
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Початок зими продовжить тенденцію листопада, але недовго. Вже з 8 грудня очікуються морози до -10°, які протримаються до середини місяця.
Потім буде невелика відлига з температурою в +4°...+6° градусів, але і це ненадовго. Вже з 20-х чисел грудня знову очікуються морози до -10°...-13° зі снігом.
Як зазначив народний синоптик Леонід Горбань, кінець грудня, за традиціями останніх років, буде з плюсовою температурою, яку доповнить сніг з дощем.
- Вінниця+4°... 0°
- Дніпро+2°... -4°
- Донецьк+2°... -6°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+2°... -4°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+3°... -2°
- Кропивницький0°... -4°
- Луганськ-4°... -9°
- Луцьк+8°... +5°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+3°... -1°
- Одеса+4°... +3°
- Полтава+2°... -5°
- Рівне+7°... +4°
- Сімферополь+5°... 0°
- Суми+1°... -5°
- Тернопіль+6°... +2°
- Харків0°... -7°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницький+4°... +1°
- Черкаси+2°... -3°
- Чернігів+2°... -3°
- Чернівці+9°... -1°