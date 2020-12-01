В Укргідрометцентрі назвали причину погіршення якості повітря в Києві

За словами Кульбіди, ситуація до 1 грудня нормалізувалася.

Ілюстрація : забруднення повітря / фото УНІАН

Причиною погіршення якості повітря в Києві стало тимчасове природне явище, коли в приземній атмосфері формується шар, що затримує забруднюючі речовини і продукти горіння.

Про це заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, повідомляє видання "ГОРДОН".

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"Я б не сказав, що в Києві така погана якість повітря. Якщо оцінювати вчорашній і сьогоднішній дні, то якість повітря в цілому задовільна. Бувають і гірші ситуації. Причиною певного погіршення якості повітря стало підвищення температури в шарі атмосфери від поверхні Землі до висоти 200 метрів. Утворюється затримуючий шар, який не дозволяє перемішуванню повітря з більш високими шарами. Це несприятливий фактор, який сприяє накопиченню забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери. Це тимчасове природне явище. Як правило, затримуючий шар довго не тримається. Він формується в ранкові години і до 11-12 години дня розсіюється, як тільки температура біля поверхні Землі підвищується. Тому немає суттєвих проблем. Абсолютно пересічна ситуація, яка спостерігається досить часто в Києві, а в такий холодний період року, коли ще немає справжніх морозів, ще частіше", – зазначив експерт.

При цьому він підкреслив, що до 1 грудня ситуація в столиці нормалізувалася.

"Аналізуючи концентрації на наших 16 постах спостереження за забрудненнями, можу сказати, що сьогодні вони абсолютно пересічні. Є певні невеликі перевищення по діоксиду азоту. А за іншими параметрами менше гранично допустимих концентрацій. Говорити про те, що повітря в Києві надзвичайно забруднене, ми не можемо. Єдине, можна спостерігати локальне забруднення в певних районах, де немає наших пунктів спостереження, наприклад на Лівому березі. [Запах гару або задимлення] може бути пов'язаний з виробничими процесами. Але ще раз повторю, що в цілому ситуація по місту нормальна", – підкреслив Кульбіда.

Забруднення повітря в Києві

У повітрі у двох лівобережних районах столиці 30 листопада зафіксували продукти горіння, через це фахівці радять мешканцям закрити вікна.

Йдеться про Дніпровський та Дарницький райони.

У столичній адміністрації пояснюють, що безвітряна погода викликає накопичення продуктів горіння в повітрі. Йдеться про автомобільні гази і забруднюючі речовини, що утворюються в результаті роботи промислових підприємств.