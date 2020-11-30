Мешканцям Дарницького та Дніпровського районів радять не відкривати вікна.

У повітрі в двох лівобережних районах столиці 30 листопада зафіксували продукти горіння, через це фахівці радять мешканцям закрити вікна.

Як повідомляє прес-служба КМДА, мова йде про Дніпровський та Дарницький райони.

У столичній адміністрації пояснюють, що безвітряна погода спричиняє накопичення продуктів горіння в повітрі. Мова йде про автомобільні гази та забруднюючі речовини, що утворюються в результаті роботи промислових підприємств.

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обмежити перебування на відкритому повітрі;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

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Автор: Юрій Годован