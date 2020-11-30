У повітрі накопичилися продукти горіння / Ілюстрація REUTERS
У повітрі в двох лівобережних районах столиці 30 листопада зафіксували продукти горіння, через це фахівці радять мешканцям закрити вікна.
Як повідомляє прес-служба КМДА, мова йде про Дніпровський та Дарницький райони.
У столичній адміністрації пояснюють, що безвітряна погода спричиняє накопичення продуктів горіння в повітрі. Мова йде про автомобільні гази та забруднюючі речовини, що утворюються в результаті роботи промислових підприємств.
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- обмежити перебування на відкритому повітрі;
- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
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