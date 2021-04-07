Поля поруч з Карлсбадом квітнуть щорічно.

Поруч з містом Карлсбад, Каліфорнія, розцвіли жовтеці. Відомі квіткові поля щорічно приваблюють любителів природи.

Про це повідомляє The Epoch Times.

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Жителі Каліфорнії раді ослабленню карантинних обмежень, а також тому, що у життя повертаються розваги.

Квіткові поля будуть відкриті для гостей до 9 травня. Тут ростуть 70000000 жовтеців. Власники ферми розводять власні сорти, намагаючись, щоб квіти стали яскравішим і крупнішими.

Сакура під снігом

6 квітня з самого ранку Ужгород засипало мокрим снігом.

Також в центрі міста помітили сакуру, яка починає цвісти. За прогнозами місцевих гідів, пік цвітіння очікується у 20-х числа квітня.

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Автор: Олена Пилипчак