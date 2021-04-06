Але пік цвітіння при такій холодній погоді очікується наприкінці місяця.

Сьогодні, 6 квітня, з самого ранку Ужгород засипає мокрим снігом.

Про це повідомляє Перший Кабельний.

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Також у центрі міста помітили сакуру, яка починає квітнути. За прогнозами місцевих гідів, пік цвітіння очікується у 20-х числа квітня.

Сніг у Львові

Сьогодні, 6 квітня, температура у Львові впала до -1° і в місті почався снігопад.

Сніг тане на проїжджій частині, але при цьому залишається лежати на відкритій землі і дахах будівель.

Згідно з даними Погода УНІАН, сьогодні у Львові вночі температура опуститься до -5°, вдень не підніметься вище +3°.

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Автор: Олена Пилипчак