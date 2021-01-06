В Україні відкрився лавинонебезпечний сезон

11:02, 6 січня 2021
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Українців попереджають про небезпеку у горах.

У горах є ймовірність сходження лавин / Фото: Трач Руслан
У горах є ймовірність сходження лавин / Фото: Трач Руслан

В районi Чорногірського масиву в Україні відкрили лавинонебезпечний сезон.

Про це повідомив відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах на своїй сторінці у Facebook.

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"За даними Сл Пожежевська(Івано-Франківська область) лавинонебезпечний сезон в районi Чорногірського масиву оголошується вiдкритим", - йдеться у повідомленні.

Сніг у Карпатах

Зі вчора, 5 січня, найвисокогірніший гірськолижний курорт України Драгобрат активно засипало снігом.

На відео видно, як сніг засипає лижні траси.

Сьогодні, 6 січня, вранці на Драгобраті сонячно та морозно.

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Автор: Олена Пилипчак

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