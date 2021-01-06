Зимова казка у Карпатах: з'явилися вражаючі фото та відео з Драгобрату
Українці катаються на лижах та сноубордах.
Зі вчора, 5 січня, найвисокогірніший гірськолижний курорт України Драгобрат активно засипало снігом.
Фото та відео засніженого курорту оприлюднив Василь Молдавчук на своїй сторінці у Facebook.
Справжня зима: у Карпатах вдарив мороз, гори запорошило снігом (фото)
На відео видно, як сніг засипає лижні траси.
Сьогодні, 6 січня, вранці на Драгобраті сонячно та морозно.
Зміна погоди в Україні
Завтра, на Різдво, 7 січня, вночі у південно-західній частині, вдень у більшості областей - дощі, подекуди з мокрим снігом. У південних та центральних областях місцями значні опади.
Післязавтра, 8 січня, у північних, східних, вночі і центральних областях очікується мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця. На решті території - без опадів.
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