Через снігопади, відлигу та дощі у Карпатах можуть зійти лавини

На високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається лавинна небезпека.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост замело снігом / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 8 лютого, у Карпатах оголошено значну сніголавинну небезпеку.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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У зв'язку зі снігопадами, подальшою відлигою та дощами, на високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Хуртовини та сильні снігопади в Україні

Станом на 07:00 8 лютого у Львівській області випало до 30 см снігу, опади продовжуються.

Місцями невеликий сніг також cпостерігається у Кіровоградській (випало до 4 см), Дніпропетровській (2 см), Полтавській (1 см), Волинській (7 см), Житомирській (10 см), Київській (5 см), Черкаській (25 см), Тернопільській (11 см), Хмельницькій (10 см), Рівненській (6 см) областях та м. Київ (2 см).

За інформацією Укренерго знеструмлення населених пунктів відсутнє.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

У ДСНС попереджають, що погодні умови в Україні погіршуватимуться. Вдень очікується сніг, хуртовини, у західних, північних та центральних областях значний сніг, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на Закарпатті значний дощ.

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура 2-7° морозу, у північній частині до 10° морозу, у південних областях та на Прикарпатті 1-6° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 7-12° тепла.

На Київщині - значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура 7-10° морозу.