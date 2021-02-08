Хуртовини та ожеледиця: в Україні випало 30 сантиметрів снігу, погода ускладнюватиметься (відео)

08:57, 8 лютого 2021
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У західних, північних та центральних областях очікується значний сніг.

В Україні продовжуються снігопади / Фото ua.depositphotos.com
В Україні продовжуються снігопади / Фото ua.depositphotos.com

Станом на 07:00 8 лютого у Львівській області випало до 30 см снігу, опади продовжуються.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Місцями невеликий сніг також cпостерігається у Кіровоградській (випало до 4 см), Дніпропетровській (2 см), Полтавській (1 см), Волинській (7 см), Житомирській (10 см), Київській (5 см), Черкаській (25 см), Тернопільській (11 см), Хмельницькій (10 см), Рівненській (6 см) областях та м. Київ (2 см).

За інформацією Укренерго знеструмлення населених пунктів відсутнє.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено. 

У ДСНС попереджають, що погодні умови в Україні погіршуватимуться. Вдень очікується сніг, хуртовини, у західних, північних та центральних областях значний сніг, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на Закарпатті значний дощ.

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура 2-7° морозу, у північній частині до 10° морозу, у південних областях та на Прикарпатті 1-6° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 7-12° тепла.

На Київщині - значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура 7-10° морозу.

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Автор: Олена Пилипчак

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