В Австралії вирують пожежі: сильний вітер поширює вогонь, згоріли понад 80 будинків (відео)

Синоптики кажуть, що в найближчі кілька годин погода тільки погіршиться.

В Австралії продовжують вирувати лісові пожежі / Фото REUTERS

На заході Австралії внаслідок лісових пожеж згорів 81 будинок. Сильний вітер заважає гасити вогонь.

Про це повідомляє Reuters.

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Інформація про загиблих досі не надходила.

Також досі незрозуміла причина, через яку виникли лісові пожежі.

Прем'єр-міністр штату Західна Австралія Марк Макгоуен заявив, що пожежникам вдалося взяти під контроль одне з найбільших вогнищ, але попередив, що сильний вітер може посилити небезпеку.

"Ці пожежі дуже непередбачувані, і все може дуже швидко погіршитися, - сказав він. - Погодні умови, як і раніше, нестабільні, прогнозується сильний вітер".

Влада заявила, що вітри вже завадили польотам пожежних літаків, і очікується, що в найближчі кілька годин погода погіршиться.

За словами метеорологів, у постраждалих регіонах штату очікується вітер зі швидкістю понад 19 м/с. У суботу прогнозують дощі.

Лісові пожежі в Австралії: що відомо

3 лютого на заході Австралії розгорілися лісові пожежі. Вогонь вже знищив кілька десятків будівель і підступає до Перту - двомільйонного мегаполісу.

Сотні людей були змушені залишити свої будинки, їх розмістили в тимчасових центрах.

Сильний вітер і спекотна погода ускладнюють роботу пожежників. Понад 200 рятувальників та волонтерів намагаються стримати поширення вогню.

Площа пожежі збільшується. У регіоні оголосили надзвичайний стан.