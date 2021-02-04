В Австралії вирують пожежі: сильний вітер поширює вогонь, згоріли понад 80 будинків (відео)
Синоптики кажуть, що в найближчі кілька годин погода тільки погіршиться.
На заході Австралії внаслідок лісових пожеж згорів 81 будинок. Сильний вітер заважає гасити вогонь.
Про це повідомляє Reuters.
В Австралії горить острів зі спадщини ЮНЕСКО, жителів евакуюють (фото)
Інформація про загиблих досі не надходила.
Також досі незрозуміла причина, через яку виникли лісові пожежі.
Прем'єр-міністр штату Західна Австралія Марк Макгоуен заявив, що пожежникам вдалося взяти під контроль одне з найбільших вогнищ, але попередив, що сильний вітер може посилити небезпеку.
"Ці пожежі дуже непередбачувані, і все може дуже швидко погіршитися, - сказав він. - Погодні умови, як і раніше, нестабільні, прогнозується сильний вітер".
Влада заявила, що вітри вже завадили польотам пожежних літаків, і очікується, що в найближчі кілька годин погода погіршиться.
За словами метеорологів, у постраждалих регіонах штату очікується вітер зі швидкістю понад 19 м/с. У суботу прогнозують дощі.
Лісові пожежі в Австралії: що відомо
3 лютого на заході Австралії розгорілися лісові пожежі. Вогонь вже знищив кілька десятків будівель і підступає до Перту - двомільйонного мегаполісу.
Сотні людей були змушені залишити свої будинки, їх розмістили в тимчасових центрах.
Сильний вітер і спекотна погода ускладнюють роботу пожежників. Понад 200 рятувальників та волонтерів намагаються стримати поширення вогню.
Площа пожежі збільшується. У регіоні оголосили надзвичайний стан.
- Вінниця+5°... -6°
- Дніпро+6°... -4°
- Донецьк+9°... +2°
- Житомир+6°... -7°
- Запоріжжя+8°... -2°
- Івано-Франківськ+12°... -3°
- Київ+4°... -8°
- Кропивницький+3°... -5°
- Луганськ+10°... +5°
- Луцьк+5°... -7°
- Львів+7°... -4°
- Миколаїв+7°... -2°
- Одеса+8°... -1°
- Полтава+3°... -7°
- Рівне+6°... -8°
- Сімферополь+12°... 0°
- Суми+2°... -9°
- Тернопіль+7°... -4°
- Харків+5°... -5°
- Херсон+9°... -1°
- Хмельницький+7°... -5°
- Черкаси+3°... -8°
- Чернігів+3°... -9°
- Чернівці+13°... -2°