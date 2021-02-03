Лісові пожежі в Австралії: сотні людей залишили свої домівки, оголошено надзвичайний стан (фото, відео)

Інформації про постраждалих немає.

Сильний вітер ускладнює роботу пожежників / Фото REUTERS

На заході Австралії розгораються лісові пожежі. Вогонь уже знищив кілька десятків будівель і підступає до Перта - двохмільйонного мегаполіса.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Сотні людей були змушені залишити свої домівки, їх розмістили в тимчасових центрах. Інформації про постраждалих немає.

Пожежу намагаються загасити з повітря / Фото REUTERS

Сильний вітер та спекотна погода ускладнюють роботу пожежникам. Понад 200 рятувальників та волонтерів намагаються стримати поширення вогню.

Площа пожежі збільшується. У регіоні оголосили надзвичайний стан.

Масштабні лісові пожежі в Австралії

25 листопада 2020 року лісова пожежа вирувала на острові Фрейзер біля узбережжя Квінсленда, Австралія. Вона охопила більше половини острова довжиною 122 км з моменту першого повідомлення про неї в середині жовтня.

Пожежники працювали над локалізацією вогню, відзначаючи, що їм потрібен дощ, щоб полегшити ситуацію.

Пожежна та аварійна служба Квінсленда (QFES) повідомила, що вони також гасили пожежу з повітря за допомогою літака.

Офіційні особи вважають, що загоряння виникло в результаті незаконного приготування їжі на багатті, яке не було повністю загашено. Уряд оголосив про лісові пожежі на острові, і ряд доріг і кемпінгів були закриті.

"Ми намагалися локалізувати вогонь, але місцевість, рослинність і погода були проти нас. За день ми вилили трохи менше 300000 літрів води на лінію стримування і на наступний ранок виявили, що вогонь продовжив поширюватися», - кажуть рятувальники.

Вони відзначили, що рослинний настил дуже товстий, і маленької іскорки достатньо, щоб перетнути лінію локалізації, над якою рятувальники працюють кілька днів.