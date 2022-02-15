Тварини традиційно на Стрітення віщують, коли настане весна.

Львівські бабаки Мишко та Маруся дали свій прогноз щодо настання весни. За їхнім свистом, цього року буде рання весна.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, їх будять не на День бабака, 2 лютого, а на Стрітення, адже вважається, що, за народним повір'ям, саме в цей день зима зустрічається з весною.

Відзначається, що бабаки прокинулися сьогодні, 15 лютого, й не побачили свої тіні. При цьому тварини були активними. За словами зоологів, це вірна ознака швидкого приходу весни. Крім того, взимку бабаки не міцно спали, часто прокидалися, що також говорить, що сильних морозів не буде.

"Вони взагалі цю зиму спали з перервами-то спали, то прокидалися. Наприклад, осінь була довгою і теплою, тому заснули вони рекордно пізно – 1 грудня. Потім зима була теплою, прокидалися кілька разів", - зазначив директор дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

Мишко та Маруся традиційно на Стрітення дають свій прогноз про настання весни. Їх "думка" збігається з харківським бабаком Тимком, який передбачав, що зима скоро закінчиться.

"Оскільки 15 лютого вони не сплять, це означає, що весна цього року буде ранньою. Можна сподіватися на теплу погоду орієнтовно через чотири тижні", - зазначив голова Центру.

Це вже третя пара бабаків у Львівському еколого-натуралістичному центрі. Раніше тут жив бабак Мишко, який щорічно прогнозував прихід весни. Однак кілька років тому він помер – відвідувачі нагодували тварину солоним насінням. Після цього тут проживала пара бабаків - теж Мишко та Маруся, але їх спіткала та ж участь. Тому нинішніх тварин оберігають - вони живуть у скляному вольєрі, доступ до якого є лише у працівників закладу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Харківський бабак Тимко дав прогноз на те, коли прийде весна. Попри те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною, українців очікують температурні коливання.

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