На біостанції в Гайдарах розшифрували прогноз бабака Тимка.

Цього року весна в Україну прийде за розкладом, але погода буде нестабільною.

Такий прогноз сьогодні на біостанції в Гайдарах Харківської області дав бабак Тимко III, повідомляє "Суспільне".

"Незважаючи на те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання", - розказала наукова співробітниця кафедри біології Харківського національного університету ім. Каразіна Надія Токарська.

"Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною", - додала вона.

День бабака щорічно відзначається 2 лютого. Особливо це свято люблять у США та Канаді, але українці теж не залишаються осторонь.

Люди спостерігають за маленькою твариною та її поведінкою. Вважається, що з його дій можна зрозуміти, чи скоро настане весна. День бабака популярний у всьому світі - тепер у багатьох країнах є свої бабаки-провісники.

У День бабака існують всього лише дві основні прикмети:

тварина не бачить своєї тіні і спокійно виходить з нори - весна буде ранньою;

гризун в сонячний день бачить свою тінь, лякається і ховається в нору - доведеться зимувати ще шість тижнів.

Вас також можуть зацікавити новини: