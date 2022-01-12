У деяких регіонах за два дні випала місячна норма опадів.

Через проливні дощі більшу частину південно-західної Франції за останні пару днів затопило. Повінь викликала хаос у постраждалих районах.

Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, в результаті стихії померла літня жінка. Вона потонула в канаві недалеко від свого будинку. На цей час школи залишаються закритими, а транспортне сполучення значно порушено.

У деяких районах за 48 годин випала місячна кількість опадів. Наслідки проливних дощів найсильніше відчувалися в департаменті Верхня Гаррона, де річка з однойменною назвою вийшла з берегів. Як повідомляється, рівень води в річці був вище норми на 4,3 метра - такого в місті Тулуза не було два десятки років.

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За даними видання, сотні людей були евакуйовані зі студентських гуртожитків на Тулузькому острові Іль-дю-Рам'є, багато хто був змушений ночувати в спортзалі.

Нагадаємо, раніше тропічний циклон "Коді" призвів до масштабних повеней на Фіджі. Центр циклону пройшов на південь від острова, не вийшовши на берег, але сильні вітри й затяжні проливні дощі призвели до повеней і пошкоджень інфраструктури. Швидкість вітру досягала 74 км/год. в результаті стихії одна людина загинула.

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