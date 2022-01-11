Вже відомо про одного загиблого в результаті негоди.

Тропічний циклон "Коді" призвів до масштабних повеней на Фіджі.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, центр циклону пройшов на південь від острова, не вийшовши на берег, але сильні вітри і затяжні проливні дощі призвели до повеней і пошкоджень інфраструктури.

За даними видання, швидкість вітру досягала 74 км/год. В результаті стихії одна людина загинула.

Читайте такожЧастина Великої Китайської стіни обвалилася після землетрусу

Сильний вітер повалив стовпи електропередач, а місцеві школи довелося закрити й переобладнати під центри для евакуйованих.

Нагадаємо, що на іншому кінці світу вирують лісові пожежі. Як повідомляв Погода УНІАН, лісові пожежі в американському штаті Колорадо завдали збитків у 513 млн доларів і зруйнували близько 1,1 тис.будинків.

Вас також можуть зацікавити новини: