Тропічний циклон "Коді" призвів до масштабних повеней на Фіджі.
Про це повідомляє The Watchers.
Як повідомляється, центр циклону пройшов на південь від острова, не вийшовши на берег, але сильні вітри і затяжні проливні дощі призвели до повеней і пошкоджень інфраструктури.
За даними видання, швидкість вітру досягала 74 км/год. В результаті стихії одна людина загинула.
Читайте такожЧастина Великої Китайської стіни обвалилася після землетрусу
Сильний вітер повалив стовпи електропередач, а місцеві школи довелося закрити й переобладнати під центри для евакуйованих.
Нагадаємо, що на іншому кінці світу вирують лісові пожежі. Як повідомляв Погода УНІАН, лісові пожежі в американському штаті Колорадо завдали збитків у 513 млн доларів і зруйнували близько 1,1 тис.будинків.