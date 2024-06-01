Рейс Air India затримано на 20 годин через те, що пасажири знепритомніли в очікуванні зльоту літака.

Щонайменше 18 людей померли від теплового удару, оскільки Індія продовжує переживатинайсильнішу спеку за всю історію, коли температура, імовірно, перевищила 50 градусів за Цельсієм.

Як повідомляє The Independent, десятеро і семеро людей загинули в східних штатах Одіша і Біхар відповідно та одна в Делі в четвер, тоді як пасажири знепритомніли в аеропорту столиці країни на тлі пекучої температури.

Рейс Air India, що прямував до Сан-Франциско, затримали на 20 годин, оскільки деякі пасажири знепритомніли, чекаючи його вильоту після восьмигодинної затримки. Повідомляється, що в літаку не було кондиціонера.

Відео дня

Про смерті в Одіші повідомили в державній лікарні міста Руркела. Вісім із них уже померли, коли їх доставили в лікарню, а двоє померли під час лікування, повідомили офіційні особи.

Влада штату заявила, що розслідує причини загибелі людей, але підозрює, що це була хвиля тепла.

"Оскільки в штаті спостерігається аномальна спека, ми підозрюємо, що смерть могла бути спричинена хворобами, пов'язаними зі спекою", - розповів газеті Судхарані Прадхан, суперінтендант лікарні.

Щонайменше семеро людей також загинули в Біхарі, де температура наближається до 45°C, внаслідок чого кількість загиблих від хвилі спеки за останні дні зросла до 18 лише за 48 годин.

Із 18 осіб вісім були співробітниками виборчих комісій, повідомив у п'ятницю Державний центр із надзвичайних ситуацій.

Він додав, що 11 із підтверджених випадків смерті, пов'язаних із хвилею тепла, було зареєстровано в районі Рохтас, шість - у Бходжпурі й один - у Буксарі.

В Аурангабаді "ще семеро людей померли вчора дорогою до лікарні, але точна причина їхньої смерті буде відома після розтину", повідомив Reuters окружний збиральник Шрікант Шастрі.

Четверо з них, зокрема співробітник виборчої комісії, загинули в місті Каймур, троє - у селі Арра.

Аномальна спека в Індії

Незважаючи на пекучу спеку, кілька регіонів Біхару й Одіші голосують на сьомому й останньому етапі гігантських шеститижневих національних виборів в Індії в суботу. Результати будуть готові 4 червня.

Ці цифри з'явилися всього через день після того, як 40-річний чоловік помер від теплового удару в Делі.

Цього тижня в столиці температура становила близько 50°С, а свідчення на околиці міста, які ще не підтверджені, зафіксували температуру 52,9°С, найвищу за всю історію Індії.

Температура на півночі Індії ось уже кілька тижнів на 5-10 градусів вища за норму для цієї пори року.

Вас також можуть зацікавити новини: