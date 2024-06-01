Щонайменше 18 людей померли від теплового удару, оскільки Індія продовжує переживатинайсильнішу спеку за всю історію, коли температура, імовірно, перевищила 50 градусів за Цельсієм.
Як повідомляє The Independent, десятеро і семеро людей загинули в східних штатах Одіша і Біхар відповідно та одна в Делі в четвер, тоді як пасажири знепритомніли в аеропорту столиці країни на тлі пекучої температури.
Рейс Air India, що прямував до Сан-Франциско, затримали на 20 годин, оскільки деякі пасажири знепритомніли, чекаючи його вильоту після восьмигодинної затримки. Повідомляється, що в літаку не було кондиціонера.
Про смерті в Одіші повідомили в державній лікарні міста Руркела. Вісім із них уже померли, коли їх доставили в лікарню, а двоє померли під час лікування, повідомили офіційні особи.
Влада штату заявила, що розслідує причини загибелі людей, але підозрює, що це була хвиля тепла.
"Оскільки в штаті спостерігається аномальна спека, ми підозрюємо, що смерть могла бути спричинена хворобами, пов'язаними зі спекою", - розповів газеті Судхарані Прадхан, суперінтендант лікарні.
Щонайменше семеро людей також загинули в Біхарі, де температура наближається до 45°C, внаслідок чого кількість загиблих від хвилі спеки за останні дні зросла до 18 лише за 48 годин.
Із 18 осіб вісім були співробітниками виборчих комісій, повідомив у п'ятницю Державний центр із надзвичайних ситуацій.
Він додав, що 11 із підтверджених випадків смерті, пов'язаних із хвилею тепла, було зареєстровано в районі Рохтас, шість - у Бходжпурі й один - у Буксарі.
В Аурангабаді "ще семеро людей померли вчора дорогою до лікарні, але точна причина їхньої смерті буде відома після розтину", повідомив Reuters окружний збиральник Шрікант Шастрі.
Четверо з них, зокрема співробітник виборчої комісії, загинули в місті Каймур, троє - у селі Арра.
Аномальна спека в Індії
Незважаючи на пекучу спеку, кілька регіонів Біхару й Одіші голосують на сьомому й останньому етапі гігантських шеститижневих національних виборів в Індії в суботу. Результати будуть готові 4 червня.
Ці цифри з'явилися всього через день після того, як 40-річний чоловік помер від теплового удару в Делі.
Цього тижня в столиці температура становила близько 50°С, а свідчення на околиці міста, які ще не підтверджені, зафіксували температуру 52,9°С, найвищу за всю історію Індії.
Температура на півночі Індії ось уже кілька тижнів на 5-10 градусів вища за норму для цієї пори року.