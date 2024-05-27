Мільйони людей залишилися без електрики.

Циклон "Ремаль", який обрушився на Індію та Бангладеш, вбив, як мінімум, 16 людей. Як повідомляє Reuters, потужний шторм зі зливами, викликаними циклоном "Ремаль", обрушилися у понеділок на узбережжя Індії та Бангладеш. В результаті загинуло щонайменше 16 людей, без електропостачання залишилися мільйони жителів.

Зазначається, що це природне явище ("Ремаль") стало першим циклоном у Бенгальській затоці напередодні сезону мусонів, що триває з червня до вересня. Через зміни клімату шторми у цій частині континенту стали більш інтенсивними.

За словами представників метеослужби, пізно ввечері в неділю, розвиваючи швидкість до 135 км/год (84 миль на годину), шторм перетнув район південного порту Бангладеш Монгла та прилеглих островів Сагар в індійській Західній Бенгалії, вийшовши на берег близько 21:00.

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Як повідомив Reuters керівник служби боротьби зі стихійними лихами Міджанур Рахман, у Бангладеш загинули щонайменше 10 людей. При цьому двоє загинули, коли прямували до сховищ.

"Люди зазвичай дуже неохоче залишають свою худобу та будинки, щоб вирушити у притулки від циклонів. Вони чекають до останньої хвилини, коли часто буває надто пізно", - сказав Рахман.

За даними видання, в індійському штаті Західна Бенгалія четверо людей загинули внаслідок ураження електричним струмом. Згідно з інформацією місцевої влади, в результаті кількість жертв у штаті досягла шести.

"Одна людина загинула внаслідок падіння бетону в столиці штату Калькутті, жінка загинула внаслідок обвалення глинобитного будинку на острові Мусуні в дельті Сундарбанса", - сказано в повідомленні.

Бангладеш заздалегідь відключив подачу електроенергії в деякі райони, щоб уникнути нещасних випадків, тоді як у багатьох прибережних містах повалені дерева й обриви ліній електропередачі ще більше порушили подачу електроенергії.

"У нас немає електрики з ночі, акумулятор мого мобільного телефону розрядиться будь-якої миті. Милістю Аллаха, циклон виявився не таким сильним, як ми думали", - сказав Рахат Раджа, мешканець прибережного району Бангладеш Сатхіра.

За даними чиновників, близько 3 мільйонів людей у Бангладеш залишилися без електрики. Влада Західної Бенгалії заявила, що, як мінімум, 1200 опор електропередач було вирвано із землі, а 300 глиняних хатин зруйновано вщент.

Сильний вітер також зірвав дахи з деяких жерстяних та солом'яних будинків. Дощ та припливи пошкодили деякі набережні та затопили прибережні райони в Сундарбансі, де знаходяться одні з найбільших у світі мангрових лісів, що знаходяться на території Індії та Бангладеш.

Затоплені дощем дороги перешкодили поїздкам до столиці Бангладеш Дакку, де влада, готуючись до урагану, встановила майже 8000 притулків від циклонів і залучила 78000 добровольців.

У Монгла човняр Шах Алом сказав, що не бачив такого тривалого циклону вже кілька десятиліть. "Зазвичай шторм триває кілька годин, але цей триває відучора", - додав він.

Дощі, викликані ураганом, затопили багато вулиць Калькутти, як показали телевізійні кадри, з повідомленнями про обвалення стін та понад півсотні дерев.

За даними влади, обидві країни перевезли до притулку майже мільйон людей: близько 800 000 до Бангладешу та приблизно 110 000 до Індії.

Через непогоду в понеділок індійський аеропорт Калькутти був закритий на цілий день, У Бангладеш закрили аеропорт в південно-східному місті Чаттограм і скасувала всі внутрішні рейси до Кокс-Базару.

Глобальне потепління - наслідки

За даними The Guardian, до кінця поточного століття середня глобальна температура значно перевищить критичні показники, що спричинить катастрофічні наслідки для людства та планети загалом. Майже 80% респондентів, усі з авторитетної Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), передбачають, що глобальна температура до кінця століття перевищить доіндустріальні показники щонайменше на 2,5C, половина вважають, що перевищення складе 3C. І лише 6% вважають, що температура зросте лише на 1,5C – показник, який міжнародна експертна спільнота вже зараз вважає критичним.

Багато з опитаних вчених уявляють "напівдистопічне" майбутнє з голодом, конфліктами та масовою міграцією, викликаними хвилями спеки, лісовими пожежами, повенями та штормами, інтенсивність і частота яких значно перевищує ті, що вже були. Численні експерти сказали, що вони відчувають безнадійність, розлюченість і страх через бездіяльність урядів, попри надані чіткі наукові докази.

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