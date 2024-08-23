У Медині всього за один день випала річна кількість опадів.

Сильна повінь обрушилася на місто Медіна в Саудівській Аравії. Кадри, опубліковані в соціальних мережах, показали, як сильні паводкові води затопили транспортні засоби і змусили людей покинути свої машини, щоб врятуватися.

Як пише The Watchers, у місті всього за один день випала річна кількість опадів, що і спричинило сильні повені.

Відеоматеріали, опубліковані в соціальних мережах, показали велику кількість паводкових вод, які забрали кілька автомобілів. На кадрах видно, як люди рятуються зі своїх машин, що застрягли в бурхливих потоках води.

Деякі користувачі в соцмережах стурбовані з приводу того, що причиною повені в пустельному регіоні може бути засів хмар.

Медіна - у чому особливість міста

Медіна є другим за святістю містом в ісламі після Мекки. Медіна розташована в західній частині країни. Місто відоме тим, що є місцем розташування мечеті пророка Мухаммеда, Аль-Масджид ан-Набаві, і місцем його поховання.

Медіна розташована в пустельному кліматі, де середньорічна кількість опадів становить від 60 до 100 мм. Більша частина опадів випадає в зимові місяці, причому грудень, січень і лютий зазвичай є найвологішими періодами. Такий низький рівень опадів характерний для посушливих регіонів Саудівської Аравії.

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