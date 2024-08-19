Потоки води хлинули на населений пункт, розташований у горах.

Катастрофічна повінь у Непалі знищила село Тхаме. Частина будинків зникли з лиця Землі, а інша частина більше непридатна для проживання. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, причиною повені став прорив льодовикового озера. Вода несла бруд, гравій і валуни схилами Гімалаїв, зруйнувавши 20 будинків, початкову школу і клініку в сільському муніципалітеті.

Офіційна інспекція з використанням вертольотів підтвердила, що повінь була спричинена проривом льодовикового озера Тьянбо.

Як повідомляється, два з п'яти невеликих озер над селом Тхаме в районі Евересту були спустошені після прориву берегів. Ще два озера потенційно небезпечні і можуть прорватися в будь-який час. І тільки лише одне озеро поки що не викликає побоювань.

Для порятунку жителів села направили військових і співробітників поліції. Поки що повідомлень про жертви не надходило, але приблизно 50 відсотків села Тхаме серйозно постраждало, а будинки, що залишилися, непридатні для проживання. За даними поліції, школу, поліклініку і 15 будинків було повністю зруйновано повінню.

Трагедія на Монблані

На початку серпня на Монблані у Французьких Альпах відколовся льодовик, унаслідок чого одна людина загинула і ще четверо дістали поранення.

Через свою висоту понад 4800 метрів Монблан надзвичайно схильний до впливу погодних умов, а тому там регулярно трапляються серйозні інциденти.

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