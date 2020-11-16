Синоптики попереджають українців про ожеледицю на дорогах

17:05, 16 листопада 2020
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Ожеледиця може призвести до порушення руху транспорту.

Рятувальники закликали бути обережними на дорозі / Фото УНІАН
Рятувальники закликали бути обережними на дорозі / Фото УНІАН

У понеділок та вівторок, 16 та 17 листопада, у східних областях на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляж Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Синоптики надали цим погодним умовам І рівень небезпечності - жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.

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У вівторок, 17 листопада, практично на всій території України - дощі. На півдні і в Києві - з мокрим снігом. У північних і східних регіонах - мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до 0° в центрі, до +8° - у південних областях, до -1° опустяться на сході і піднімуться до +10° в західній частині країни.

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Автор: Олена Пилипчак

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