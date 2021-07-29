Існує загроза початку виверження.

На Курилах вулкан Ебеко випустив стовп попелу на висоту двох кілометрів.

Про це повідомляє ТСН.

Як повідомляється, шлейф попелу розтягнувся від вулкана на 10 км в південному напрямку.

Відомо, що стовп попелу вулкан викинув на острові Парамушир 29 липня.

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Повідомляється, що встановлено помаранчевий колірний код небезпеки для авіації. Це означає, що вулкан проявляє підвищену активність з високою ймовірністю виверження.

Ебеко - діючий вулкан на острові Парамушир висотою 1156 метрів. Це один з найактивніших вулканів Курильських островів. Він активізувався в середині листопада 2016 року.

Нагадаємо, раніше на Сицилії знову почав вивергатися вулкан Етна.

Два тижні тому вулкан випустив стовп диму висотою 6 кілометрів і шлейф лави.

В результаті виверження попіл віднесло в бік довколишньої Катанії, проте повітряний простір міського аеропорту не було закрито, як це було під час деяких недавніх вивержень.

За даними вчених, "енергія всередині вулкана збільшується".

Автор: Катерина Лиманська