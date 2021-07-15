Вчені кажуть, що "енергія всередині вулкана збільшується".

На Сицилії знову почав вивергатися вулкан Етна.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Як повідомляється, вулкан випустив стовп диму висотою 6 кілометрів і шлейф лави.

В результаті виверження попіл віднесло в бік Катанії, проте повітряний простір міського аеропорту не було закрито, як це було під час деяких недавніх вивержень.

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За даними вчених, "енергія всередині вулкана збільшується".

Нагадаємо, останній раз вулкан Етна вивергався на початку липня. Тоді стовпи попелу досягали п'яти кілометрів у висоту, а лави - кількох сотень метрів. Через це тимчасово закрили місцевий аеропорт - попелом замело злітну смугу.

Вулкан Етна - що про нього відомо?

Етна - діючий вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням. Зараз Етна на 22 м нижче, ніж був в 1865 році.

Площа: 1250 км2 біля підніжжя вулкана.

Висота: 3329 м.

Кількість зареєстрованих вивержень: не менше 190.

Найбільший діючий вулкан Європи.

Місце: острів Сицилія в Італії.

Вік: понад 350000 років.

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Автор: Катерина Лиманська